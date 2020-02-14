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ВВС Израиля нанесли удары в районе Дамаска

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Самолёты ВВС Израиля в ночь на пятницу нанесли ракетные удары по целям в районе сирийской столицы, сообщает The Jerusalem Post.

В свою очередь, сирийские государственные СМИ сообщают, что силы ПВО Сирии были задействованы в отражении ракетной атаки.

Пока нет данных о целях израильских ударов.

Израильские военные периодически проводят подобные ракетные обстрелы территории Сирии. Как правило, целями становятся объекты, на которых находятся либо бойцы ливанской группировки "Хезболла", воюющие в Сирии на стороне Дамаска, либо иранские военные советники.

Израиль Сирия

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