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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:14

116 новых случаев смерти из-за коронавируса зафксировано в Хубэе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 116 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 4,823 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 88 человек, выявлено 3,91 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) 51,986 тыс. (в Ухане - 35,991).

По состоянию на среду, смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,31 тыс. случаях (в Ухане - 1,036 тыс).

Данные включают число больных, выявленных по новой методике диагностики.

В частности, как сообщил Комитет здравоохранения провинциального правительства, в диагностическую классификацию случаев заболевания был добавлен "клинический диагноз", то есть, больными без специального тестирования будут признаваться те, у кого симптомы (повышенная температура тела, лихорадка, кашель, затрудненное дыхание) совпадают с симптомами новой пневмонии. По мнению китайских специалистов, он позволит пациентам "получать лечение на ранней стадии", что повышает эффектность принимаемых мер.

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