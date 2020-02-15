Зеленский предложил разведение сил в Донбассе по секторальному принципу

Президент Украины также заявил о планах провести местные выборы в октябре и о нежелании говорить с руководством ДНР и ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона выступает с инициативой о разведении сил вдоль линии разграничения в Донбассе по "секторальному принципу".

"Хочу рассказать об инициативе украинской стороны о разведении по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника", - сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский пообещал в ближайшее время подробно проинформировать участников "нормандского формата" о содержании этой инициативы.

Президент Украины напомнил, что на саммите в Париже лидеры "нормандской четвёрки", среди прочего, договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил, которое должно состояться до конца марта 2020 года. "Сейчас наша сторона предложила и почти согласован один участок, мы в процессе, работаем", - отметил он.

Зеленский признал, что добиться полного прекращения огня в Донбассе достичь пока не удалось. "Мы договорились в Париже, что подтвердим приверженность всеобъемлющему прекращению огня. И соответствующее заявление Трехсторонней контактной группы принято 18 декабря 2019 года. Но полную тишину так и не удалось обеспечить. Почти за два месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают погибать наши солдаты. Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни", - сказал он.

Выборы в октябре по украинским законам

По его словам, в Киеве хотят провести местные выборы по всей территории Украины, включая Донбасс, в октябре 2020 года, но только по законам Украины. "Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными. И они не могут быть такими, если состоятся не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей", - подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что украинская власть готова к прямому диалогу с мирным населением, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях, но не с их руководством.

"Нас убеждают, что действенным является прямой диалог с так называемой "местной властью" в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей). Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является не признанным с точки зрения международного права, а поэтому не может представлять местное население Украины", - сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что происходящее в Донбассе является вопросом общеевропейского значения, и Украина, как никто другой, стремится прекратить эту войну. "И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезнут из международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина возобновит свою территориальную целостность в рамках международно-признанных границ", - заявил президент Украины.

Обмен продолжится

Зеленский заявил, что Киев не остановится в работе над освобождением всех удерживаемых в Донбассе и России граждан Украины. "Особое внимание я хочу уделить очень важному событию гуманитарного характера. Речь о взаимном освобождении удерживаемых лиц. Это уже второй положительный пример за последние полгода. И эту тенденцию следует продолжать ради определенной цели - освобождения по формуле "всех на всех", - сказал он.

Зеленский заявил, что украинская власть не остановится, пока "более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а "более 100 украинцев и крымских татар удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации".

Президент напомнил о договоренности Парижского саммита - обеспечение эффективной деятельности международных организаций, в частности, Международного комитета Красного Креста. "Сегодня представители МККК привлечены к поиску пропавших без вести. Открытым остается вопрос их доступа к удерживаемым лицам, но есть все основания рассчитывать на положительное решение этого вопроса", - сказал он.