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Мюнхенская конференция во второй день работы обсуждала отношения Евросоюза и США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на обилие стран, тем и спикеров лейтмотивом второго дня Мюнхенской конференции по безопасности стали отношения Евросоюза и США, точнее - разночтения в представлениях представителей Америки и стран Евросоюза, в том числе Германии и Франции.

Мероприятие началось с выступлений генсека НАТО Йенса Столтенберга и госсекретаря США Майка Помпео. Помпео выступил с резкой речью, в которой подчеркивал общность ценностей США и ЕС в противовес к политическим и общественным структурам других стран, в том числе России: "Запад выигрывает. Мы выигрываем. И это мы делаем вместе". При этом накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о том, что ЕС давно не является основным центром притяжения внимания США, по его мнению, теперь он находится в Азии.

"Но мы надеемся на Америку, которая видит европейскую интеграцию вновь, как и прежде, как ценный и связывающий нас проект", - сказал Штайнмайер.

Еще четче расхождения во взглядах с США обозначил президент Франции Эмманюэль Макрон, он сказал, что Евросоюз должен стать единой стратегической суверенной силой и не бояться обсуждать вопросы, которые в настоящий момент сняты с повестки дня. Одним из таких вопросов он считает тему ядерного оружия, в частности, он предложил включить французский ядерный арсенал в европейскую стратегию безопасности. Германии, которой, по его словам, после Второй мировой войны сложно говорить на эту тему, следует также участвовать в обсуждении.

Другими темами мероприятия стали Украина, климат, кибербезопасность. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу впервые выступил в Мюнхене и заявил о намерении провести в октябре местные выборы в Донбассе на основе украинского законодательства.

"Наше желание сегодня - провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Но сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно", - сказал он.

Глава Facebook Марк Цукерберг рассказал, как его компания борется с фейковыми аккаунтами и информационной интервенцией. В частности, по его словам, все больше попыток повлиять через соцсети на выборы проводятся не из-за рубежа, а изнутри - жителями той страны, где пройдет голосование.

"Вмешательства в выборы посредством скоординированных информационных кампаний теперь не только происходят из-за рубежа, как это было раньше, но все чаще речь идет о "домашних" подобных попытках", - сказал он.

Форум завершится в воскресенье.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров всего мира. По итогу мероприятия обычно не подписывают коммюнике и не принимают других письменных решений, тем не менее конференция служит важной площадкой для контакта представителей разных государств.

Мюнхенская конференция

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