Приемную дочь экс-главы разведки США обвинили в убийстве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Приемная дочь бывшего директора Национальной разведки США Джона Негропонте арестована по обвинению в убийстве, сообщает телеканал Fox News.

Инцидент с участием 27-летней Софии Негропонте произошел в городе Роквилл, штат Мэриленд. Полиция приехала на вызов о нападении с ножом. На месте был найден 24-летний Юсуф Расмуссен, у которого была резаная рана. Мужчина скончался.

По данным полиции, Негропонте и Расмуссен были знакомы, а убийство было совершено на почве конфликта.

Джон Негропонте много лет служил дипломатом и представлял США в Гондурасе, Мексике и Ираке. В 2005 году он стал первым директором Национальной разведки США, а с 2007 по 2009 год занимал должность заместителя госсекретаря.