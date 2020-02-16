МИД Франции заявил, что участники переговоров по Brexit будут "рвать друг друга на части"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры ЕС и Великобритании об отношениях после Brexit простыми не будут, заявил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Я думаю: что (на переговорах - ИФ), которые мы собираемся начать по вопросам торговли и по механизму будущих отношений, мы будем рвать друг друга на части", - заявил он на мюнхенской конференции по безопасности.

"Но это часть переговоров - каждый защищает собственные интересы", - отметил министр.

В то же время Ле Дриан выразил надежду на как можно более быстрое завершение переговоров, несмотря на наличие "некоторых сложных пунктов, с которыми придется иметь дело".

Соединенное королевство вышло из состава Евросоюза поздним вечером 31 января (ночью 1 февраля по московскому времени) спустя 3,5 года после референдума о британском членстве в ЕС.

Теперь для Великобритании наступает переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ранее заявлял, что не намерен продлевать его. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести еще одни сложные переговоры и согласовали свои будущие отношения.

В переходный период Соединенное Королевство будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, то есть она будет подчиняться правилам и законам ЕС, но у нее не будет права голоса в блоке.

Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу, - новое торговое соглашение. Если это не произойдет, то торговля между ЕС и Соединенным Королевством будет происходить по правилам ВТО, что невыгодно Лондону и Брюсселю.