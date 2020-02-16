Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

МИД Франции заявил, что участники переговоров по Brexit будут "рвать друг друга на части"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры ЕС и Великобритании об отношениях после Brexit простыми не будут, заявил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Я думаю: что (на переговорах - ИФ), которые мы собираемся начать по вопросам торговли и по механизму будущих отношений, мы будем рвать друг друга на части", - заявил он на мюнхенской конференции по безопасности.

"Но это часть переговоров - каждый защищает собственные интересы", - отметил министр.

В то же время Ле Дриан выразил надежду на как можно более быстрое завершение переговоров, несмотря на наличие "некоторых сложных пунктов, с которыми придется иметь дело".

Соединенное королевство вышло из состава Евросоюза поздним вечером 31 января (ночью 1 февраля по московскому времени) спустя 3,5 года после референдума о британском членстве в ЕС.

Теперь для Великобритании наступает переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон ранее заявлял, что не намерен продлевать его. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести еще одни сложные переговоры и согласовали свои будущие отношения.

В переходный период Соединенное Королевство будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии, то есть она будет подчиняться правилам и законам ЕС, но у нее не будет права голоса в блоке.

Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу, - новое торговое соглашение. Если это не произойдет, то торговля между ЕС и Соединенным Королевством будет происходить по правилам ВТО, что невыгодно Лондону и Брюсселю.

Франция Великобритания ЕС

Новости по теме

Новости

Подругу Павленского арестовали во Франции вслед за ним

СМИ сообщили о продолжающейся переброске Турцией войск к границе с Сирией

Новый экипаж проведет на МКС двести дней

SpaceX вновь перенесла запуск на орбиту спутников Starlink

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 февраля

Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетному удару

Российские военные рассказали детали конфликта американцев с жителями деревни в Сирии

Китайские врачи назвали количество заразившихся коронавирусом

Китайские врачи назвали количество заразившихся коронавирусом

Почти 140 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй

Мюнхенская конференция во второй день работы обсуждала отношения Евросоюза и США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');