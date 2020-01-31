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В Великобритании за один день распродали все золотые монеты, посвященные Brexit

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Золотые 50-пенсовые монеты, выпуск которых приурочен к выходу Великобритании из ЕС, полностью распроданы за один день, сообщил в пятницу британский телеканал Sky News.

Королевский монетный двор выставил на продажу 1,5 тыс. таких монет в пятницу утром. Стоимость каждой монеты составляла 945 фунтов стерлингов (79 тыс. рублей).

Кроме того, были распроданы лимитированные наборы, состоящие из двух 50-пенсовиков: монеты от 1973 года, выпущенной в честь вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество, и монеты от 2020 года, посвященной Brexit. Было выпущено 5 тыс. таких наборов, стоимость каждого составляла 30 фунтов стерлингов.

Памятные монеты из недрагоценного металла, приуроченные к Brexit, будут использоваться в обращении, напоминает Sky News.

Осенью 2019 года сообщалось, что британское казначейство переплавит несколько тысяч памятных монет, приуроченных к выходу Великобритании из ЕС 31 октября в связи с переносом Brexit на конец января 2020 года.

Brexit Великобритания

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