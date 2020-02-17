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Трамп предложил России отказаться от поддержки сирийских властей

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом высказал пожелание, чтобы Россия прекратила оказывать помощь сирийским властям, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп заявил, что США хотели бы, чтобы Россия перестала поддерживать злодеяния режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ), и высказался в пользу политического решения сирийского конфликта", - говорится в сообщении Дира.

По его словам, Трамп также сказал, что "дальнейшее иностранное вмешательство в Ливию только ухудшит ситуацию".

Американский президент выразил обеспокоенность ситуацией в сирийской провинции Идлиб и "поблагодарил Эрдогана за усилия Турции по предотвращению гуманитарной катастрофы".

Ранее администрация Эрдогана сообщила, что в ходе беседы стороны "обменялись мнениями по вопросу о немедленном прекращении кризиса в Идлибской зоне деэскалации".

Кроме того, президенты обсудили пути восстановления стабильности в Ливии.

США Россия Сирия

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