Правительство Ливии приостановило переговоры с ЛНА из-за обстрела Триполи

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке переговоров с делегацией Ливийской национальной армии в Женеве, сообщают арабские СМИ.

"Не может быть переговоров до тех пор, пока не удастся добиться надежного прекращения огня для обеспечения безопасности столицы других городов. Не может быть мира, когда продолжаются обстрелы", - отмечается в заявлении правительства.

В Женеве стороны ливийского конфликта при посредничестве ООН проводили обсуждение того, как добиться прочного перемирия в стране.

Во вторник силы ЛНА сообщили, что обстреляли порт Триполи и, по их данным, потопили турецкое судно, перевозившее оружие и боеприпасы. Позже нефтяная компания NOC, базирующаяся в Триполи, заявила, что по ее версии на самом деле снаряд упал в непосредственной близости от судна, перевозившего сжиженный газ. В итоге из соображений безопасности судам такого типа пришлось срочно покинуть порт.