Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Взаимосвязь между вирусами и раком, ложные воспоминания от марихуаны и гены неизвестного вида людей в ДНК жителей Западной Африки

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследователи упорядочили уже имеющиеся представления о вкладе вирусов в развитие рака и выяснили новые любопытные детали. Вирусы папилломы человека, Эпштейна — Барр и гепатитов В и С давно считаются драйверами отдельных видов рака. Механизмы, которые запускают "вирусный" рак и обычный, отличаются, и в новой работе этому нашлось подтверждение. Для вируса гепатита В, например, выяснилось, что его ДНК очень любит встраиваться в человеческий геном посередине гена TERT, активность которого определяет способность клетки делиться.

- Ученые выяснили, что тетрагидроканнабинол - один из психоактивных компонентов марихуаны - помогает формироваться ложным воспоминаниям, причем внедрить людям даже те факты, которые слабо связаны с тем, что в действительности происходило. При этом не влияет на способность вспоминать то, что было на самом деле, а сам эффект стирается со временем. Что касается практического применения полученных результатов, то ученые в первую очередь выделяют правовой аспект. Допрашивать свидетелей, находящихся под действием каннабиса, может быть нецелесообразно: марихуана может заставить их вспомнить то, чего на самом деле не было.

- Физикам из Китая удалось запутать два узла квантовой памяти через оптоволокно длиной 50 км — ранее ученым не удавалось построить запутанное состояние такого масштаба. Этот эксперимент в будущем позволит создавать крупномасштабные квантовые сети, что может помочь развитию квантового интернета.

- В ДНК жителей Западной Африки нашли следы неизвестных видов людей. У них нашли от 2 до 19 процентов ДНК, похожей на архаичную, которых не было у неандертальцев и денисовцев. Генетики пришли к выводу, что лучше всего наличие архаичных вариантов генов согласуется с тем, что предки йоруба, менде и двух других западноафриканских народов 43 тыс. лет назад скрещивались с пока неизвестными видами людей, которые отделились от общего ствола еще до появления неандертальцев и денисовцев, 625 тыс. лет назад.

- Много ли вы знаете об электричестве? Из этого теста с вопросами для профессиональных энергетиков можно узнать, как правильно отходить от лопнувшего на ЛЭП провода, зачем пожарные заземляют машины и как фокусникам удается "управлять" электричеством в миллион вольт.

- "Закон Годвина" и "вечный сентябрь", летающий тостер и танцующий младенец, злой Берт и Don't Copy That Floppy — об этих и других явлениях, стоявших у истоков культуры интернет-мемов, решил вспомнить N+1.