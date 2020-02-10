Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Арахисовое лекарство от аллергии на арахис, "отмороженные" животные и что кошки видят в зеркале

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Австралийские ученые связали разбитость по утрам с выбором мелодии для будильника. По их мнению, использование для будильника мелодичных и ритмичных песен связано с меньшим ощущением разбитости по утрам — в противовес стандартным звукам, которые используются, например, в будильниках на аналоговых часах. Чем именно регулируется такая взаимосвязь, пока неясно. Однако размер выборки небольшой, и основной метод в исследовании — опрос, поэтому к этой работе можно отнестись скептически и не спешить менять привычную мелодию будильника.

- Ученые выяснили, что европейские протеи отличаются преимущественно сидячим образом жизни. Земноводные протеи представляют собой неотеническую форму древней саламандры. Восьмилетние наблюдения показали, что протеи практически не сдвигаются с места. За год большинство из них не преодолевали и десяти метров. Самая активная особь сдвинулась на 38 метров от первоначального места, а самую ленивую каждый раз в течение семи лет находили на одном и том же месте.

- По одной из теорий ученых, чувство свинга в джазе создают микротайминговые отклонения — маленькие ритмические неточности исполнителя. Эта теория оказалась неверна. 160 музыкантов с разным бэкграундом и уровнем профессионализма оценивали степень свинговости композиции. Результат оказался довольно неожиданным — самую высокую оценку получил вариант без микроотклонений, следовательно, их наличие не является основным показателем свинга.

- В США одобрили первый пероральный препарат от аллергии на арахис, сделанный из… арахиса, конечно! Препарат называется Palforzia. Он представляет собой капсулы, содержащие арахисовые аллергены в небольших количествах. Разрабатываются и альтернативные средства доставки аллергенов в организм, например капли под язык и ежедневные пластыри. На первых порах лекарственное средство будет доступно только в США, и стоить $890 в месяц. Ведутся переговоры со страховыми компаниями, чтобы сделать препарат доступнее.

- За последнюю неделю в сети появилось много фото и видео с животными, которые должны сейчас находиться в зимней спячке. В центральных и северо-западных областях России уже видели медведей, ежей, лягушек и даже гадюк. В этом материале рассказывается о том, почему так происходит и какие опасности могут поджидать животных, проснувшихся "не вовремя".

- Почему так несправедливо: лишь 10 процентов жителей России контролируют 90 процентов национального богатства? Что плохого в том, чтобы те, кому повезло, помогли менее удачливым? Ответы на эти и многие другие вопросы — в материале N+1.

- Вместе с Яндекс.Кью N+1 начал публиковать серию ответов на вопросы от читателей и пользователей сети. В первом блоге этой серии развеяли миф о том, что кошки проходят зеркальный тест, и рассказали о тех животных, которые узнают себя в зеркале.