Международный аэропорт Алеппо впервые с 2013 года начнет принимать авиарейсы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновит работу после семилетнего перерыва, вызванного боевыми действиями в стране, сообщает в понедельник сирийское новостное агентство SANA.

Ожидается, что в эту среду аэропорт примет рейс из Дамаска. В последующие дни также ожидаются рейсы из Алеппо в Дамаск и Каир.

Аэропорт был вынужден прекратить прием пассажирских рейсов еще в 2013 году.

Армия Сирии на прошлой неделе полностью вернула контроль над окрестностями города Алеппо после того, как оставшиеся боевики отступили из этой зоны на запад.

Тем временем, отмечает SANA, сирийские военные продолжают операции против экстремистов на западе провинции Алеппо.