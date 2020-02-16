Сирийская армия очистила от боевиков окрестности Алеппо

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Армия Сирии полностью вернула контроль над районом города Алеппо после того, как оставшиеся боевики отступили из этой зоны на запад, сообщил в воскресенье информационный портал "Аль-Масдар".

По данным источника портала, экстремисты сдали правительственным силам равнину Анадан западнее Алеппо, которую контролировали шесть лет. Это произошло вскоре после того, как сирийская армия также освободила от экстремистов все населенные пункты в районе Алеппо.

Тем временем сирийское агентство САНА распространила кадры жителей Алеппо, которые вышли на улицы города, чтобы отпраздновать успехи сирийских военных.

Алеппо полностью перешел под контроль правительственных сил еще в декабре 2016 года, однако боевики, находясь в окрестностях города, продолжали обстреливать его при помощи минометов и ракетных установок.

Ранее стало известно, что армия Сирии также установила полный контроль над автомагистралью М5, которая соединяет Дамаск и Алеппо. Именно освобождение этой дороги было главной целью наступления, проводимого военными в провинции Идлиб.