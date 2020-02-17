Глава дипломатии ЕС объявил о новой спецоперации в Средиземном море

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Евросоюза достигли в понедельник на Совете ЕС политической договоренности о запуске новой операции в Средиземном море по предотвращению поставок оружия в Ливию.

"Операция "София" будет закрыта", - заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания Совета ЕС. Он сообщил, что 30 марта срок операции "София", целью которой было спасение беженцев на море и борьба с контрабандистами, подойдет к концу, и, начиная с этой даты, она будет прекращена.

"Но мы запустим новую операцию в Средиземном море. Ее цель - реализовать эмбарго, наложенное Советом Безопасности ООН (на поставки оружия в Ливию - ИФ). Она будет включать не только морские средства, но также спутниковые и воздушные", - подчеркнул Боррель.

Военный корабль послужит базой для радиолокационного контроля и контроля воздушного пространства. Военно-воздушная операция будет проводиться на основе мандата, отличающегося по зоне наблюдения от "Софии". Операция "София" перекрывала все ливийское побережье, теперь главное внимание будет сосредоточено на восточной части, откуда поступает оружие, с учетом маршрутов доставляющих его судов.

По словам Борреля, такое решение принято, потому что "эмбарго систематически нарушается", а в итоге воюющие стороны в Ливии получают значительные объемы оружия, с которым трудно добиться прекращения огня.

Он заметил, что не рассчитывал договориться по новой операции уже на этом заседании совета, но "при наличии настоящей политической воли нет ничего невозможного". По его словам, "после очень продолжительной, самой долгой и интенсивной (. . .) дискуссии" министры пришли к согласию.

Глава европейской дипломатии рассчитывает, что на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам удастся конкретизировать эту политическую договоренность. Высокий представитель ЕС по иностранным делам также сообщил, что главы МИД договорились продолжить выполнение и других задач по поддержке Ливии, в частности, борьбу против организованной преступности, виновной в перевозке нелегальных мигрантов. Кроме того, ЕС продолжит обучать ливийские береговую охрану и военно-морской флот.

"Не просто прогулка"

Боррель также заявил, что участники новой операции в Средиземном море будут иметь право останавливать суда по подозрению в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. "Конечно (будут иметь право - ИФ), это (новая операция - ИФ) не просто прогулка", - сказал Боррель в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Глава дипломатии ЕС отметил, что пока не ясно, насколько жестко будут иметь право действовать участники новой миссии. "Правила, касающиеся операций, должны быть выработаны и переданы на рассмотрение военным командованиям", - пояснил он.

Так Боррель ответил на вопрос журналиста о том, что будет предпринимать, к примеру, капитан немецкого фрегата, если захочет остановить судно, на борту которого - граждане РФ или Турции.

Европейский дипломат подчеркнул, что место расположения новой миссии зависит от маршрута кораблей, осуществляющих поставки оружия в Ливию.

"Они (участники операции - ИФ) не собираются слепо колыхаться в море. За ними будет стоять группа разведки, у них будет информация, они будут размещены в стратегических местах, где могут пройти корабли, поставляющие в Ливию оружие", - уточнил Боррель. Глава дипломатии ЕС отметил, что у новой операции пока нет официального названия, его еще предстоит придумать.