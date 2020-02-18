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Украинские военные сообщили о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе

Украинские военные сообщили о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе
Фото: Александр Русский/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Незаконные вооруженные формирования во вторник утром атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - сказано в сообщении ООС на странице в фейсбуке.

Как утверждают украинские военные, противник ведет обстрелы позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, применяет минометы калибра 120-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В ООС заявили, что незаконные вооруженные формирования "перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения". В свою очередь подразделения Объединенных сил дают адекватный ответ незаконным вооруженным формированиям, отмечается в сообщении.

Со своей стороны в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) утверждают, что ВСУ во вторник утром обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населенных пункта ЛНР.

Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), 18 февраля с 06:00 до 09:00 утра было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня с подконтрольных Украине населенных пунктов: Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории самопровозглашенной республики в направлении населенных пунктов Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское.

В результате обстрелов, по информации из Луганска, серьезный урон был нанесен гражданской инфраструктуре в населенных пунктах Кировск и Донецкий. Данные о жертвах среди мирного населения нет, говорится в сообщении представителей ЛНР.

Донбасс Украина ООС ЛНР

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