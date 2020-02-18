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Киев раскрыл данные о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Начавшееся во вторник утром боестолкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) завершилось, погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили легкие ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) Украины.

"Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник на странице пресс-центра ООС в фейсбуке.

Согласно информации пресс-центра, у противника один погибший и пять тяжело раненных. "Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - подчеркивают в штабе ООС.

Также в информации отмечается, что подразделения резерва из состава Объединенных сил готовы вступить в бой в случае необходимости и "ситуация полностью контролируется".

Что рассказали в ЛНР и ДНР

Со своей стороны в самопровозглашенной Луганской народной республике утверждают, что двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще трое получили ранения в результате подрыва на минном поле во время попытки прорыва позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Голубовское.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во вторник журналистам, около 06:00 "диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций наших защитников в районе населенного пункта Голубовское". "При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле", - заявил он. По его данным, в результате подрыва не менее двух украинских военных погибли, еще трое получили ранения.

При этом Осадчий утверждает, что "с целью эвакуации убитых и раненных с места подрыва" украинским командованием было отдано указание "нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам" ЛНР.

Он отметил, что в период обстрела отмечено активное применение противником беспилотников. "Нашими подразделениями ПВО (противовоздушной обороны - ИФ) был сбит один беспилотный летательный аппарат противника, корректирующего огонь по населенным пунктам республики", - сообщил Осадчий.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике также сообщили об обстрелах со стороны украинских военных. Как заявил глава администрации города Горловка Иван Приходько, в результате были разрушены четыре жилых дома. Об этом он написал в соцсетях. По данным Приходько, обстрелу подвергся поселок Зайцево рядом с Горловкой, в результате, по словам чиновника ДНР, никто не пострадал.

Инцидент на линии разграничения

Ранее во вторник украинские военные сообщили о бое на линии разграничения в Донбассе и потерях. В штабе ООС Украины утверждают, что незаконные вооруженные формирования "перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", и сообщают, что украинские военные дали адекватный ответ.

Со своей стороны в ЛНР утверждали, что ВСУ во вторник утром обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населенных пункта республики. В результате обстрелов, по информации из Луганска, была серьезно повреждена гражданская инфраструктура в населенных пунктах Кировск и Донецкий.

В свою очередь депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов написал в фейсбуке об интенсивном бое с 05:00 утра в районе Золотого (шахта Родина), Орехово и Новотошковского. Обстрелы слышны и в Лисичанске, а в Новотошковском есть попадания из минометов большого калибра в жилой массив, отметил депутат.

После появления сообщений о боестолкновении в Донбассе стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины проведет заседание в Киеве во вторник. Тема заседания не разглашается. Однако Офис президента Украины сообщил, что по итогам мероприятия пройдет брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

ООС Украина Донбасс ЛНР Яков Осадчий

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