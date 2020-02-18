России грозит арест активов после решения суда Гааги по делу "ЮКОСа"

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Активам России в ряде стран грозят обеспечительные меры по делу "ЮКОСа" после вынесенного во вторник решения Апелляционного суда Гааги, Москва в этом случае примет контрмеры, сообщил Андрей Кондаков - глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", могут ли бывшие акционеры "ЮКОСа" обратиться в национальные суды ряда стран о применении обеспечительных мер в отношении российских активов, Кондаков сказал: "Могут, к сожалению, могут".

"Они (экс-акционеры - ИФ) должны получить признание этих арбитражных решений в местных судах. В ряде стран, таких как Франция и Бельгия, подобные признания были необязательны, аресты произошли до признания судами", - сказал Кондаков.

Глава МЦПЗ заверил, что Россия будет защищать свои активы за рубежом. "Мы будем писать, что арбитражные решения неправомерны, были вынесены без недвусмысленного согласия РФ на арбитраж вообще", - подчеркнул Кондаков.

Ранее он также заявил, что Россия в трехмесячный срок обжалует решение апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд. По словам Кондакова, решение будет оспорено в Верховном суде Нидерландов.

Кроме того, адвокат бывших акционеров "ЮКОСа" Джонатан Хилл заявил "Интерфаксу" во вторник, что он и его клиенты намерены добиваться от России выплаты $50 млрд на основании решения Апелляционного суда в Гааге.

"Мы внимательно изучим вердикт суда. И мы планируем добиваться его выполнения", - сказал Хилл. Он не стал уточнять, каким образом истцы собираются этого добиваться.

Судебная тяжба по делу "ЮКОСа"

Свое решение апелляционный суд Гааги вынес ранее 18 февраля. Он оставил в силе решение гаагского арбитража от 18 июля 2014 года. Данные решения обязывали Россию выплатить мажоритарным экс-акционерам НК "ЮКОС" 50 млрд долларов США в качестве возмещения ущерба, нанесенного ее действиями.

С Россией судятся "дочки" Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, а также пенсионногофонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd.

Истцы будут добиваться выполнения этого решения, сказал "Интерфаксу" адвокат экс-акционеров Джонатан Хилл. Он не стал уточнять, каким образом они собираются этого добиваться.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им $50 млрд компенсации за экспроприацию компании. Суд квалифицировал действия государства в начале 2000-х годов как атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и овладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского из политики.

Тогда же Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить тем же истцам компенсацию в 1,86 млрд евро, а также 300 тысяч евро возмещения судебных издержек.

В ноябре 2014 года Россия оспорила арбитражные решения в окружном суде Гааги. 20 апреля 2016 года этот суд удовлетворил иск России. Бывшие акционеры ЮКОСа это решение оспорили.