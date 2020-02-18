У россиян на круизном лайнере Westerdam коронавируса не обнаружили

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - У четырёх россиян, находившихся на круизном лайнере Westerdam в Камбодже, не выявлено нового типа коронавируса, сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в Пномпене Рафаэль Янгареев.

Он рассказал, что "сегодня предполагается выдать указанным туристам соответствующие сертификаты, после чего будут определены время и маршруты вылета в страны их гражданской принадлежности".

Всего на Westerdam 406 пассажиров. Штамма коронавируса Covid-19 не выявлено.

Ранее круизная компания Holland America Line подтвердила информацию о том, что у одной из пассажирок лайнера, 83-летней американки, сошедшей на сушу в Камбодже, обнаружили коронавирус. У ее 85-летнего супруга заражения не выявлено, но они оба остаются под надзором медиков.

Ранее сообщалось, что власти Камбоджи разрешили пассажирам круизного лайнера Westerdam сходить на берег, чтобы далее следовать по определенному маршруту на родину.

Лайнер провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в заходе из опасений, что на борту есть люди, зараженные новым коронавирусом.

15 февраля трое российских граждан из числа пассажиров круизного лайнера Westerdam, прервавшего тур из-за опасений распространения коронавируса, прибыли в Санкт-Петербург из столицы Камбоджи, сообщило посольство РФ в Пномпене.

Ранее стало известно, что коронавирус найден у россиянки, находящейся на другом круизном лайнере - Diamond Princess. Всего на борту заразились 542 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.