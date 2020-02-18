Второй россиянин заразился коронавирусом на Diamond Princess

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Иокогамеп, уже второй россиянин заразился коронавирусом Covid-19. Об этом сообщило российское посольство в Японии. Заболел муж туристки, у которой заподозрили заражение 17 февраля.

Мужчина сейчас лежит в специализированном медучреждении префектуры Аити, рассказали дипломат. Болезнь у него проходит без симптомов, он себя нормально чувствует.

Его жену с учетом высокого риска инфицирования доставили в одну из больниц префектуры Канагава.

Diamond Princess 20 января вышел из порта Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава. Судно должно было вернуться обратно 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проверки всех пассажиров, и по требованию Минздрава Японии лайнер закрыли на карантин, пассажиры вынуждены большую часть времени проводить в каютах. Коронавирус там обнаружили уже у более чем 450 человек, как пассажиров, так и членов команды.

Власти ряда стран 17 февраля решили эвакуировать своих сограждан с Diamond Princess централизованно. Срок карантина истекает 19 февраля.

Сообщалось, что на лайнере было 24 россиянина. Их вывозить централизованно не будут.