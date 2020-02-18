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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:14

Второй россиянин заразился коронавирусом на Diamond Princess

Второй россиянин заразился коронавирусом на Diamond Princess
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Иокогамеп, уже второй россиянин заразился коронавирусом Covid-19. Об этом сообщило российское посольство в Японии. Заболел муж туристки, у которой заподозрили заражение 17 февраля.

Новый коронавирус в Китае

Мужчина сейчас лежит в специализированном медучреждении префектуры Аити, рассказали дипломат. Болезнь у него проходит без симптомов, он себя нормально чувствует.

Его жену с учетом высокого риска инфицирования доставили в одну из больниц префектуры Канагава.

Diamond Princess 20 января вышел из порта Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава. Судно должно было вернуться обратно 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проверки всех пассажиров, и по требованию Минздрава Японии лайнер закрыли на карантин, пассажиры вынуждены большую часть времени проводить в каютах. Коронавирус там обнаружили уже у более чем 450 человек, как пассажиров, так и членов команды.

Власти ряда стран 17 февраля решили эвакуировать своих сограждан с Diamond Princess централизованно. Срок карантина истекает 19 февраля.

Сообщалось, что на лайнере было 24 россиянина. Их вывозить централизованно не будут.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января – 18 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Япония Diamond Princess Иокогама

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