Президентом Афганистана вновь стал Ашраф Гани

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани добился переизбрания, сообщает телеканала Tolo News со ссылкой на опубликованные во вторник окончательные результаты голосования.

Гани получил 50,64% голосов, а его ближайший преследователь - глава правительства Абдулла Абдулла - 39,52%.

Изначально Национальная избирательная комиссия (НИК) Афганистана объявила Гани победителем еще 22 февраля 2019 года. Однако эти результаты опротестовала афганская партия "Исламское общество".

Затем комиссия по жалобам сообщала, что зарегистрировала 16,5 тыс. жалоб о нарушениях и злоупотреблениях на выборах президента Афганистана. В результате в национальный избирком проверил эти жалобы.