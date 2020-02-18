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Афганский премьер не признал поражения на президентских выборах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, по официальным данным потерпевший поражение на президентских выборах, оспорил результаты голосования и объявил о формировании параллельного правительства, сообщил во вторник телеканал Al Jazeera.

"Наша команда, на основании честного (. . .) голосования, одержала победу, и мы провозглашаем себя победителями. Мошенники (на этих выборах - ИФ) - позор истории, а мы объявляем о создании нашего собственного правительства - для всех", - заявил Абдулла на пресс-конференции в Кабуле.

Ранее во вторник телеканал Tolo News, ссылаясь на опубликованные окончательные результаты голосования, сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани добился переизбрания.

Гани получил 50,64% голосов, а его главный соперник Абдулла - 39,52%.

Изначально Национальная избирательная комиссия (НИК) Афганистана объявила Гани победителем еще 22 февраля 2019 года. Однако эти результаты опротестовала афганская партия "Исламское общество".

Затем комиссия по жалобам сообщала, что зарегистрировала 16,5 тыс. жалоб о нарушениях и злоупотреблениях на выборах президента Афганистана. В результате в НИК провели проверку этих жалоб.

Афганистан Ашраф Гани Абдулла Абдулла

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