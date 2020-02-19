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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:08

Более 130 человек умерли от коронавируса в провинции Хубэй

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 132 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 1 693 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 116 человека, выявлено 1,66 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) 61,682 тыс. (в Ухане - 442412 тыс.), скончался 1,921 тыс. (в Ухане - 1,497 тыс.)

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 9,128 тыс. человек, 43,5 тыс. пока остаются в больницах, из них более 1,9 тыс. человек в критическом состоянии.

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