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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:29

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74 185 человек, смертельный исход зафиксирован в 2004 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 1749 человек, смертельных случаев - на 136. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 132 человека, в провинциях Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуандун и Гуйчжоу - по одному.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57,8 тыс. человек, состояние более 11,9 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 14,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части зарегистрировано 94 случая заболевания: в Гонконге - 62 (при одном случае смертельного исхода и четырех выздоровевших), в Макао - 10 (при 5 выздоровевших), на Тайване - 22 (один случай смерти, два выздоровели).

Хроника 09 января – 19 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай коронавирус

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