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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:06

Boeing проверит новые 737 MAX после обнаружения в топливных баках инструментов и ветоши

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Авиастроительный концерн Boeing пообещал проверить больше 400 новых самолетов 737 MAX после того, как перед поставкой нескольких машин клиентам в их топливных баках нашли посторонние предметы, в том числе инструменты и ветошь. Об этом сообщает Bloomberg.

Проверки не должны создать новую отсрочку в подготовке к возвращению этих самолетов в эксплуатацию, сказал информированный источник агентства. На осмотр каждой машины может уйти по три дня.

Компания по-прежнему ожидает получить разрешение на их полеты к середине 2020 года. Перерыв в полетах 737 MAX продолжается уже около года, с тех пор, как их запретили использовать после двух крупных авиакатастроф, в которых погибли 346 человек.

Вице-президент компании и куратор программы по производству 737 MAX Марк Дженкс в закрытом циркуляре для сотрудников назвал попадание в топливные баки посторонних "совершенно неприемлемым". Чтобы исключить подобные ситуации в дальнейшем с сотрудниками провели ряд встреч и обсудили изменения в процедуре контроля за работой с баками и их закрытия, рассказал Дженкс.

Bloomberg также узнал о создании в компании нового поста - вице-президента по 737 MAX. Исполнительный вице-президент Boeing и руководитель подразделения Boeing Commercial Airplanes (BCA) Стэн Дил назначил на новую должность Майка Флеминга, сообщает агентство.

Полеты 737 МАХ приостановили во всем мире после крушения в ноябре 2018 года такого лайнера авиакомпании Lion Air и крушения в марте 2019 года такого же самолета Ethiopian Airlines. Причиной катастроф оказались нестыковки в программном обеспечении 737 МАХ, которые мешали пилотам управлять самолетом.

737 MAX Марк Дженкс Boeing Стэн Дил

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