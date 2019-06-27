Регулятор нашел новую проблему в Boeing 737 MAX

Возобновление полетов этих самолетов снова откладывается

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило потенциальный риск еще одной проблемы в самолетах Boeing 737 MAX, полеты которых были приостановлены после двух катастроф. Об этом говорится в заявлении ведомства в твиттере.

Регулятор продолжает тщательную проверку самолетов после того, как производитель устранил нестыковки в программном обеспечении, приводившие к крушениям. Сроков у проверки не установлено, FAA разрешит полеты на Boeing 737 MAX, когда сочтет это возможным, говорится в заявлении.

Выявленный недостаток связан с обработкой данных бортовым компьютером и он сказывался на способности пилотов быстро и легко решать проблему ухода стабилизатора, сообщает ABC News со ссылкой на источники. По их словам, с предыдущей проблемый новый риск не связан. По данным источников Rеutеrs, проблему вывявили во время тренажерных испытаний на прошлой неделе и еще неясно, достаточно ли будет только исправить софт, чтобы ее решить. По сведениям CBS News, сбой обнаружили, когда пилоты тестировали различные сценарии технических сбоев, когда у самолета опускается нос: перекос продолжался дольше положенного, повышая риски крушения.

Boeing уже начал исправлять этот сбой в программном обеспечении, заявили в компании.

Полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.

В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.