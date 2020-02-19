Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:39

Отпущенные из-под карантина россияне остались в Камбодже из-за проблем с авиарейсами

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Четверо российских граждан с круизного лайнера Westerdam продолжают находиться в городе Пномпень, ожидая вылета, заявили в посольстве РФ в Камбодже.

"К сожалению, вследствие ограниченного количества доступных рейсов и технических проблем с местной стороны по состоянию на 8:00 местного времени 19 февраля королевство покинули лишь несколько групп упомянутых туристов (порядка 150 человек). Четверо российских граждан продолжают находиться в городе Пномпень", - сообщается в фейсбуке российской дипмиссии.

Там отметили, что сотрудники посольства поддерживают постоянный контакт с компетентными органами власти Камбоджи и российскими гражданами.

В миреУ россиян на круизном лайнере Westerdam коронавируса не обнаружилиЧитать подробнее

Вечером 18 февраля пассажиров круизного лайнера Westerdam, прошедших 16-17 февраля медобследование, начали поэтапно отправлять из Камбоджи в страны, гражданами которых они являются.

19 февраля последние пассажиры Westerdam, находящегося в камбоджийском портовом городе Сиануквиль, покинули судно, сообщили азиатские СМИ. Им разрешили сойти на сушу после того, как все взятые у них пробы на предмет нового типа коронавируса оказались отрицательными. Теперь их отвезут на автобусах в Пномпень, где они проведут ночь, а затем смогут отправиться домой.

Ожидается, что само судно пока останется в порту города Сиануквиль, на его борту остаются члены экипажа.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, затем его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня. В результате судно провело в море две недели.

15 февраля трое российских граждан из числа пассажиров Westerdam прибыли в Петербург из столицы Камбоджи, сообщило посольство РФ в Пномпене.

На борту Westerdam изначально находились 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.

Россия Westerdam Пномпень Камбоджа

Новости по теме

Новости

Великобритания собралась закрыть границу для неквалифицированных рабочих

Соседи Павленского сообщили о его самовольном вселении в дома в Париже

Новый коронавирус в Китае

Коронавирус выявлен у 621 пассажира круизного судна Diamond Princess

Коронавирус выявлен у 621 пассажира круизного судна Diamond Princess

Лавров оправдал действия армии Сирии грубейшими нарушениями соглашений по Идлибу

Эрдоган пригрозил "в любой момент" начать военную операцию в Идлибе

Эрдоган пригрозил "в любой момент" начать военную операцию в Идлибе
Исчезновение лайнера Malaysia Airlines

Бывший премьер Австралии назвал суицид пилота причиной пропажи рейса MH370

Бывший премьер Австралии назвал суицид пилота причиной пропажи рейса MH370

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

Bloomberg узнал о заказе "Гознаку" выпустить 300 млн банкнот для Венесуэлы

Германия намерена ужесточить контроль над интернетом

Германия намерена ужесточить контроль над интернетом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');