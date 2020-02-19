Отпущенные из-под карантина россияне остались в Камбодже из-за проблем с авиарейсами

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Четверо российских граждан с круизного лайнера Westerdam продолжают находиться в городе Пномпень, ожидая вылета, заявили в посольстве РФ в Камбодже.

"К сожалению, вследствие ограниченного количества доступных рейсов и технических проблем с местной стороны по состоянию на 8:00 местного времени 19 февраля королевство покинули лишь несколько групп упомянутых туристов (порядка 150 человек). Четверо российских граждан продолжают находиться в городе Пномпень", - сообщается в фейсбуке российской дипмиссии.

Там отметили, что сотрудники посольства поддерживают постоянный контакт с компетентными органами власти Камбоджи и российскими гражданами.

Вечером 18 февраля пассажиров круизного лайнера Westerdam, прошедших 16-17 февраля медобследование, начали поэтапно отправлять из Камбоджи в страны, гражданами которых они являются.

19 февраля последние пассажиры Westerdam, находящегося в камбоджийском портовом городе Сиануквиль, покинули судно, сообщили азиатские СМИ. Им разрешили сойти на сушу после того, как все взятые у них пробы на предмет нового типа коронавируса оказались отрицательными. Теперь их отвезут на автобусах в Пномпень, где они проведут ночь, а затем смогут отправиться домой.

Ожидается, что само судно пока останется в порту города Сиануквиль, на его борту остаются члены экипажа.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, затем его отказались принять пять портов из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня. В результате судно провело в море две недели.

15 февраля трое российских граждан из числа пассажиров Westerdam прибыли в Петербург из столицы Камбоджи, сообщило посольство РФ в Пномпене.

На борту Westerdam изначально находились 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.