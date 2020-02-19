FT написала о борьбе Ахметова с Коломойским за влияние на Зеленского

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Ринат Ахметов, который является владельцем крупнейшего на Украине холдинга СКМ, пытается стать ближе к президенту Владимиру Зеленскому на фоне разногласий главы государства с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, говорится в материале "Украинские олигархи борются за влияние на президента" Financial Times.

Ахметов "чувствует, что у него все еще большой бизнес на Украине - и стремится стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, пока влияние давнего соперника ослабевает", полагает автор статьи.

Как указывает FT, одобрение советом директоров МВФ новой программы кредитования для Украины поставлено под угрозу из-за инициированного Коломойским судебного спора по ПриватБанку.

Коломойский, поддерживавший Зеленского медиаресурсом во время выборов, также призывает власти Украины отказаться от сотрудничества с Фондом, указывается в материале.

В то же время освещение деятельности президента на принадлежащих Ахметову телеканалах, в том числе недавно запущенном информационном канале "Украина 24", позитивное, что позволяет бизнесмену усилить свои позиции, полагает автор материала.

Он ссылается на мнение западного дипломата о том, что владелец СКМ также незаменим, если Зеленский собирается решить одну из самых сложных проблем Украины - "тлеющую войну". "Стоит только Украине вернуть контроль (над Донбассом - ИФ), способность Ахметова предложить тысячам людей безопасную работу - или лишить ее - делает его ключом к мирному урегулированию", - указывается в статье.

Конфликты существуют и между Коломойским и Ахметовым, в частности, в вопросах тарифов на электроэнергию, производимую компаниями из холдинга СКМ, для ферросплавного бизнеса экс-владельца ПриватБанка, и из-за взглядов на законность приватизации в прошлом.

В материале также приведен комментарий СКМ, в котором подчеркивается, что холдинг и его владелец всегда поддерживали рыночные реформы, направленные на то, чтобы страна стала сильнее. "Если Украина растет на 7% в год, где мы являемся крупнейшим инвестором, то это хорошо для украинцев и должно быть хорошо для нас", - пояснили в холдинге.

В СКМ добавили, что "Украина 24" полностью соблюдает стандарты журналистики и это важно для достижения успеха нового проекта, так как существующие на украинском рынке информационные каналы носят ярко выраженную партийную окраску.

"Ахметов всегда стремился содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе... Мы верим в единую Украину, и когда на Донбасс вернется мир, господин Ахметов и SCM обязательно примут участие в процессе реинтеграции и восстановлении", - также отметил холдинг.