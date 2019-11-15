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Пресс-секретарь Зеленского отказала Коломойскому в праве говорить от имени государства

Бизнесмен говорил, что пора наладить отношения с Россией

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Игорь Коломойский не является представителем власти или команды президента Украины Владимира Зеленского, он не уполномочен делать заявления от имени государства или офиса президента, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Она написала это в фейсбуке.

По ее словам, дела государственной важности с Коломойским не обсуждаются.

13 ноября бизнесмен в интервью The New York Times заявил, что Украине пора "забыть о Западе" и повернуться в сторону России и наладить с ней отношения. По его мнению, люди хотят мира и не хотят воевать, тогда как США принуждают Украину к войне.

Издание напомнило, что Коломойский, бывший глава госадминистрации Днепропетровской области и бывший акционеро Приватбанка на личные деньги создавал и оснащал воинские подразделения для Донбасса. Также газета отметила, что его считают покровителем Зеленского.

В начале июля 2019 года Коломойский сказал журналистам, что иногда общается с Зеленским и поддерживает его морально, но с момента инаугурации они лично не встречались.

Игорь Коломойский Владимир Зеленский Украина США Донбасс Юлия Мендель

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