Скончались двое заразившихся коронавирусом на борту круизного лайнера в Японии

Фото: Reuters

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Из 621 человека заразившихся коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, двое скончались, сообщил телеканал в четверг NHK.

Как следует из сообщения, скончавшиеся - мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

На лайнере находились 24 гражданина России, ранее поступала информация о том, что двое из них инфицированы и изолированы. Сведений о том, что они могли быть среди умерших, нет.

На лайнере также находились четверо казахстанцев, по данным Минздрава, их состояние удовлетворительное.

В среду первая группа пассажиров лайнера после проверки на наличие инфекции, была отпущена властями на берег. Вторая группа начала покидать судно в четверг.

Всего на борту лайнера находились 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.