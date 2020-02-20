Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:42

Рубль подешевел к доллару и евро на беспокойстве инвесторов из-за коронавируса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets, обусловленной опасениями распространения коронавируса за пределами Китая.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,69-63,77 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,74 руб. (+16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,74 руб. (+4 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,6 копейки к уровню закрытия среды, до 65,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,77 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,23 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на опасениях, что эпидемия коронавируса начнет распространяться за пределы Китая. Так, согласно данным гонконгской газеты South China Morning Post, число заразившихся коронавирусом Covid-9 в мире, за исключением материковой части Китая, за минувшие сутки увеличилось на 137 и составило 1149 человек.

При этом число жертв коронавируса выросло вдвое - с 5 до 10 человек: три человека скончались в Японии, включая двух с круизного лайнера Diamond Princess, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 среды по московскому) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2118 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению предупредил, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп".

В то же время, определенную поддержку рисковым активам оказывают надежды, что меры, принимаемые Китаем, смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики.

В четверг Народный банк Китая (НБК) понизил годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. Ставка по пятилетним кредитам 20 февраля была понижена до 4,75% годовых с 4,8%.

Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сфера авиаперевозок.

Цены на нефть продолжают расти в четверг благодаря мерам, предпринимаемым китайскими властями. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени повысилась на 0,14% - до $59,2 за баррель. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на 2,37%, до $59,12 за баррель.

Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,37% - до $53,69 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 2,38%, до $53,29 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в последние дни оказывали также сигналы возможного ограничения поставок из Ливии и информация о введении Штатами санкций в отношении швейцарской торговой структуры "Роснефти") Rosneft Trading S.A. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA в Западную Африку и Азию в период с августа 2019 по январь 2020 года.

курсы валют доллар евро рубль

Новости по теме

Новости

Страховщики оценили в $1,2 млрд убыток за три разбившихся вертолета за 4 месяца

Умер изобретатель команд Cut, Copy и Paste

Акции Groupon рухнули более чем на 44%

ФАС предложила увеличить портовые сборы по новой методике впервые с 2016 года

ФАС предложила увеличить портовые сборы по новой методике впервые с 2016 года

В рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер

В рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер

"Ростелеком" консолидировал 100% Tele2

"Ростелеком" консолидировал 100% Tele2

Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1% для 4 млн человек

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1% для 4 млн человек

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');