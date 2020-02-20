Рубль подешевел к доллару и евро на беспокойстве инвесторов из-за коронавируса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets, обусловленной опасениями распространения коронавируса за пределами Китая.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,69-63,77 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,74 руб. (+16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 68,74 руб. (+4 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,6 копейки к уровню закрытия среды, до 65,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,77 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,23 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на опасениях, что эпидемия коронавируса начнет распространяться за пределы Китая. Так, согласно данным гонконгской газеты South China Morning Post, число заразившихся коронавирусом Covid-9 в мире, за исключением материковой части Китая, за минувшие сутки увеличилось на 137 и составило 1149 человек.

При этом число жертв коронавируса выросло вдвое - с 5 до 10 человек: три человека скончались в Японии, включая двух с круизного лайнера Diamond Princess, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 среды по московскому) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2118 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению предупредил, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп".

В то же время, определенную поддержку рисковым активам оказывают надежды, что меры, принимаемые Китаем, смогут смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики.

В четверг Народный банк Китая (НБК) понизил годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), ставшую новым бенчмарком летом 2019 года, до 4,05% с 4,15% годовых в январе. Ставка по пятилетним кредитам 20 февраля была понижена до 4,75% годовых с 4,8%.

Накануне СМИ сообщали, что Пекин рассматривает также другие инструменты поддержки экономики, включая прямые вливания денежных средств и сделки слияния для оживления сфера авиаперевозок.

Цены на нефть продолжают расти в четверг благодаря мерам, предпринимаемым китайскими властями. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени повысилась на 0,14% - до $59,2 за баррель. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на 2,37%, до $59,12 за баррель.

Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,37% - до $53,69 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 2,38%, до $53,29 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в последние дни оказывали также сигналы возможного ограничения поставок из Ливии и информация о введении Штатами санкций в отношении швейцарской торговой структуры "Роснефти") Rosneft Trading S.A. Санкции были введены за операции в Венесуэле, включая поставки нефти венесуэльской PDVSA в Западную Африку и Азию в период с августа 2019 по январь 2020 года.