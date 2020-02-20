Более 1,1 тыс. человек заразились коронавирусом вне материкового Китая

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - По состоянию на утро четверга в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 составило до 1,149 тыс., увеличившись за сутки на 137 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, удвоилось число жертв коронавируса - с пяти до 10 человек: три человека скончались в Японии, включая двух с круизного лайнера Diamond Princess, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных (более 700) выявлено на территории Японии, из них более 600 приходятся на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщило агентство Yonhap, в Южной Корее утром в четверг выявлен 31 новый случаев заражения, общее число больных достигло 82 человек.

В Сингапуре насчитывается 84 больных, в Гонконге - 65, Таиланде - 35, на Тайване - 24, в Малайзии - 22, Германии - 16, Австралии и США - по 15, во Франции - 12, в Макао - 10, менее 10 случаев заболевания зафиксировано в ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению предупредил, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп".

Он не сказал, достигла ли нынешняя эпидемия своего пика, отметив, что необходимо продолжать принимать меры по предупреждению распространения инфекции.