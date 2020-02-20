Под Полтавой 9 полицейских пострадали в беспорядках из-за прибытия украинцев из Уханя

Открыто два уголовных производства

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Девять полицейских и одно гражданское лицо обратились за помощью медиков после столкновений, вызванных прибытием в санаторий в Новых Санжарах эвакуированных из Уханя, открыто два уголовных производства, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в фейсбуке.

Также в ведомстве заявили, что один человек пытался на автомобиле наехать на полицейских.

В четверг вечером в санаторий украинской Нацгвардии "Новые Санжары" (Полтавская область) привезли украинцев, эвакуированных из китайского города Уханя. Местные жители попытались помешать проехать автоколонне с эвакуированными, перегораживая дорогу подожженными ветками и дровами, что привело к столкновениям с полицией и беспорядкам.

Всего из Уханя были эвакуированы 45 украинцев, среди восьмилетний ребенок, студенты. Кроме этого, после двухнедельного карантина на Украине в свои страны вернутся еще 27 иностранцев. Все эвакуированные будут размещены в индивидуальных помещениях, им и персоналу санатория выдадут специальные средства защиты. На месте обсервации будет усиленная охрана, эвакуированных круглосуточно будут наблюдать врачи.

В Китае с декабря продолжается вспышка заболевания новым коронавирусом Covid-19, которая началась в городе Ухане, откуда и эвакуировали украинцев. По последним данным, новым коронавирусом в Китае заразились 74576 человек, 2118 скончались. За пределами материкового Китая подтверждено более 1,1 тысячи случаев заражения.