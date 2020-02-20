Стрелка из Ханау нашли мертвым

Число жертв нападения достигло девяти, еще один труп нашли у стрелка дома

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Предполагаемый стрелок из Ханау найден мертвым у себя дома, сообщила полиция. Как передает АР, его тело нашли ранним утром в четверг, через несколько часов в двух кальянных.

В том же доме нашли еще один труп, сообщила полиция.

В результате двух нападений со стрельбой в кальянных погибли девять человек. Таким образом, всего в этой истории 11 погибших, включая предполагаемого преступника. Еще пять были ранены.

Со слов очевидцев полиция допустила, что стрелявший уехал из первой кальянной на автомобиле. Затем полиция установила его личность и нашла и обыскала его дом.

Пока у следствия нет оснований считать, что, кроме погибшего, кто-то еще был причастен к нападениям. Расследование продолжается, полиция выясняет мотивы напавшего. Местным полицейским помогают коллеги из полиции Баварии, сообщает dpa.

BREAKING: A gunman has opened fire at a bar in the city of Hanau, Germany, not far from Frankfurt, killing at least 7 people so far, according to local reports. Major emergency response: pic.twitter.com/7jn3LCzXrB — Tom (@TomvdMolen) February 19, 2020

Ханау - город с населением 100 000 человек в земле Гессен, он находится в 20 километрах к востоку от Франкфурта.