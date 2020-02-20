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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:42

Устроивший стрельбу в кальянных Ханау оставил записку и видео

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Стрелок из немецкого города Ханау оставил записку и видео, сообщает в четверг газета Bild.

По информации издания, в записке Тобиаса Р. говорится о том, что "определенные народы, выслать которых из Германии не представляется более возможным, должны быть уничтожены".

По последним данным, в результате стрельбы в Ханау погибли 11 человек, стрелок был найден мертвым в собственной квартире.

В ночь на четверг сразу в двух кальянных барах в Ханау произошла стрельба. Сначала неизвестный открыл огонь в баре, расположенном в центре города, и затем скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время стали поступать данные о стрельбе уже в другом баре на западе Ханау. Европейские СМИ отмечают, что оба бара были популярны среди этнических курдов.

Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.

Стрельба в Ханау

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Эвакуация автомобиля, предположительно принадлежащего подозреваемому стрелку, на месте преступления
Германия Ханау

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