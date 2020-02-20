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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

Второй погибшей в квартире стрелка из Ханау оказалась его мать

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Полиция нашла в квартире стрелка из Ханау два трупа, это сам стрелявший и его мать, сообщил в твиттере эксперт телеканала ADR по терроризму Хольгер Шмидт.

"Преступник (погибший) из Ханау, очевидно, мужчина 43 лет, рядом с ним полиция нашла, предположительно, его погибшую мать", - написал журналист.

Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Петер Бойт также сообщил, что в квартире были найдены тела предполагаемого стрелка и его матери. По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть к иностранцам.

Ранее стало известно, что стрелок оставил видео и предсмертную записку, в которой заявил, что "определенные народы (...) должны быть уничтожены".

В ночь на четверг стрельба произошла сразу в двух кальянных барах в Ханау. Сначала неизвестный открыл огонь в баре, расположенном в центре города, а затем скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время стали поступать данные о стрельбе уже в другом баре на западе Ханау. Европейские СМИ отмечают, что оба бара были популярны среди этнических курдов.

В общей сложности, включая стрелка и его мать, погибли 11 человек. Полиция выясняет личности жертв и предполагаемого убийцы.

Город Ханау расположен примерно в 20 км от Франкфурта-на-Майне.

Стрельба в Ханау

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Эвакуация автомобиля, предположительно принадлежащего подозреваемому стрелку, на месте преступления
Германия Ханау

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