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Глава Минздрава Украины пожаловалась в СБУ на фейки о коронавирусе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Распространение от имени Министерства здравоохранения Украины и Центра общественного здоровья (ЦОЗ) информации о якобы подтвержденных случаях заболевания коронавирусом на Украине является спланированной атакой на Минздрав, считает глава ведомства Зоряна Скалецкая.

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"Сегодня утром якобы от имени Минздрава и ЦОЗ был распространен фейк о том, что на Украине выявлены случаи заражения коронавирусом. У меня есть все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против министерства. Поэтому я обратилась к главе Службы безопасности с просьбой отреагировать на эти случаи", - написала она в фейсбуке.

Министр также добавила, что вся паника вокруг коронавируса создается искусственно.

Ранее ЦОЗ сообщил, что на Украине нет подтвержденных случаев нового штамма коронавируса, и призвал СМИ не распространять фейки.

Украина

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