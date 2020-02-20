Эвакуированных из Уханя украинцев разместят под Полтавой несмотря на протесты

В медцентр "Новые Санжары" заселят 45 украинцев и 28 иностранцев

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Эвакуированные из Уханя граждане Украины и нескольких других стран будут размещены на карантин в медцентре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, сообщили в пресс-службе МВД. Всего оттуда вывезли 73 человека.

На карантине они будут находиться две недели. Все попытки помешать заселению эвакуированных или нарушить их изоляцию будут пресекаться полицией и Нацгвардией, предупредили в МВД.

Местные жители с 19 февраля начали протестовать против поселения в "Новых Санжарах" эвакуированных, когда информация об их возможном размещении была только слухами. Они считают, что медцентр не приспособлен для полноценной изоляции людей.

20 февраля около 7 часов утра в поселке Новые Санжары местные жители, протестуя против появления эвакуированных, заблокировали дорогу межрегионального значения. Некоторые из них вступили в потасовку с полицейскими, сообщили в отделе полиции Полтавской области. Десяти наиболее агрессивным демонстрантам разъяснили последствия их действий.

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов утром приехал в поселок и поговорил с местными активистами и депутатами. В фейсбуке он призвал людей к сдержанности. "Любой мог оказаться на месте этих людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и украинские медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции", - заверил он.

Boeing-737 компании Sky Up с эвакуированными утром 20 февраля сел в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, затем он отправится в международный аэропорт Харькова, но и там будет транзитом, сообщило МВД.

На посадку в Ухане явилось 48 граждан Украины и 29 иностранцев, в том числе граждане Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Казахстана, Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Доминиканской республики, Панамы и других государств. На борт не пустили трех граждан Украины и одну иностранку, их отсеяли после трехэтапного медосмотра. Остальные были признаны здоровыми. Минздрав Казахстана позднее сообщил, что на посадку не пустили гражданку этой страны из-за высокой температуры.

В МВД ранее сообщали, что всего для карантина эвакуированных было подготовлено четыре здания. Их обещали охранять двойным кольцом "защиты, охраны и обеззараживания". К охране объектов обещали привлечь полицию и Нацвардию, пешие и автомобильные патрули и задействовать систему видеонаблюдения.

Президент Владимир Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что медцентр "Новые Санжары" в ближайшие две недели будет самым охраняемым объектом в стране. Он заверил, что здание полностью изолировано и переведено на строгий режим бактериологической безопасности. По его словам, сделано "все возможное и невозможное", чтобы можно было гарантировать, что коронавирус на Украину не попадет.