Пираты похитили у берегов Нигерии украинцев и филиппинцев вместе с моряками из Грузии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Среди 10 похищенных накануне у берегов Нигерии членов экипажа танкера под флагом Либерии есть не только граждане Грузии, но и граждане Украины и Филиппин, сообщила в пятницу грузинская телекомпания "Рустави-2".

20 февраля вооруженные пираты напали на танкер недалеко от нигерийского порта Лагос, на его борту в момент нападения находились 24 члена экипажа.

Накануне Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии сообщило, что из 10 похищенных пиратами моряков четыре являются гражданами Грузии.

Позже Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что среди похищенных пиратами - один украинец.

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно "Alpine Penelop" (флаг Либерии, судовладелец греческая компания "Goldenport Shipmanagement LTD"), который произошел на рассвете 20 февраля с.г. у берегов Нигерии. В результате нападения захвачено и вывезено в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Украины в пятницу.

В министерстве отметили, что компанией-судовладельцем создана оперативная группа по освобождению членов экипажа.

"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с представителем компании-судовладельца, который возглавляет оперативную группу. С похитителями моряков установлены контакты", - говорится в сообщении.