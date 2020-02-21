Поиск

Пираты похитили у берегов Нигерии украинцев и филиппинцев вместе с моряками из Грузии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Среди 10 похищенных накануне у берегов Нигерии членов экипажа танкера под флагом Либерии есть не только граждане Грузии, но и граждане Украины и Филиппин, сообщила в пятницу грузинская телекомпания "Рустави-2".

20 февраля вооруженные пираты напали на танкер недалеко от нигерийского порта Лагос, на его борту в момент нападения находились 24 члена экипажа.

Накануне Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии сообщило, что из 10 похищенных пиратами моряков четыре являются гражданами Грузии.

В миреПираты похитили нескольких моряков у берегов НигерииЧитать подробнее

Позже Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что среди похищенных пиратами - один украинец.

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно "Alpine Penelop" (флаг Либерии, судовладелец греческая компания "Goldenport Shipmanagement LTD"), который произошел на рассвете 20 февраля с.г. у берегов Нигерии. В результате нападения захвачено и вывезено в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Украины в пятницу.

В министерстве отметили, что компанией-судовладельцем создана оперативная группа по освобождению членов экипажа.

"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с представителем компании-судовладельца, который возглавляет оперативную группу. С похитителями моряков установлены контакты", - говорится в сообщении.

Нигерия

Новости по теме

Новости

У вернувшегося в Израиль пассажира Diamond Princess нашли коронавирус

У вернувшегося в Израиль пассажира Diamond Princess нашли коронавирус

Зеленский посетовал на "средневековую" реакцию на прибытие эвакуированных из Китая

Зеленский посетовал на "средневековую" реакцию на прибытие эвакуированных из Китая

В Великобритании запретят торговлю углем и непросушенными дровами для каминов

В Великобритании запретят торговлю углем и непросушенными дровами для каминов

Россия сообщила о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе

Россия сообщила о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе

Вильнюс заявил о возможном осложнении поездок россиян в Калининград через Литву

Вильнюс заявил о возможном осложнении поездок россиян в Калининград через Литву
Новый коронавирус в Китае

Пекин пообещал ликвидировать эпидемию коронавируса в Китае в марте

Наехавший на журналиста "России" водитель "Мерседеса" задержан в Красноярске

Наехавший на журналиста "России" водитель "Мерседеса" задержан в Красноярске

Что случилось этой ночью: пятница, 21 февраля

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся Covid-19 вне материкового Китая превысило 1,25 тыс. человек

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 75 тысяч

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 75 тысяч
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');