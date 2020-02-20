Пираты похитили нескольких моряков у берегов Нигерии
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Несколько грузинских моряков похищены пиратами, напавшими на танкер возле нигерийского порта Лагос, сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2".
По данным телекомпании, пираты напали на судно под флагом Либерии в ночь на четверг.
Как отмечает телекомпания со ссылкой на источник, всего пираты похитили 10 моряков, включая нескольких граждан Грузии. Сообщается, что в ходе нападения пираты применили огнестрельное оружие.
Власти Грузии пока не прокомментировали эту информацию.