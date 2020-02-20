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Пираты похитили нескольких моряков у берегов Нигерии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Несколько грузинских моряков похищены пиратами, напавшими на танкер возле нигерийского порта Лагос, сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2".

По данным телекомпании, пираты напали на судно под флагом Либерии в ночь на четверг.

Как отмечает телекомпания со ссылкой на источник, всего пираты похитили 10 моряков, включая нескольких граждан Грузии. Сообщается, что в ходе нападения пираты применили огнестрельное оружие.

Власти Грузии пока не прокомментировали эту информацию.

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