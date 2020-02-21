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"Победа" с апреля откажется от части рейсов из Москвы в Италию и Турцию

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Победа" в летнем расписании этого года откажется от части регулярных рейсов из Москвы в Италию и Турцию, сообщил журналистам представитель авиакомпании.

Такое решение, по его словам, связано с задержкой поставок Boeing-737 MAX, полеты которых запрещены по всему миру. "Победа" скорректировала летнюю программу полетов в связи с изменением сроков поставок самолетов Boeing-737 MAX", - сказал представитель перевозчика.

Он уточнил, что в летнем сезоне 2020 года "Победа" откажется от полетов из Москвы в итальянские города Бари, Генуя, Палермо и турецкий Даламан. Также, по его словам, "оптимизирована частота рейсов на некоторых направлениях в пользу самых популярных российских курортов".

Сейчас в парке "Победы" 30 Boeing-737-800 Next Generation. Также компания является заказчиком двадцати более современных Boeing-737 MAX: поставка первых трех ожидалась в прошлом году, в 2020 году должны прийти еще десять. Однако в марте 2019 году после двух авиакатастроф с участием 737 MAX (в Эфиопии и Индонезии) их поставки и полеты прекратились по всему миру.

Ранее "Победа" сообщала, что сформировала летнее расписание 2020 года (продлится с апреля по конец октября) из 81 российского и 23 международных направлений. В числе новинок сезона внутри РФ - рейсы из Москвы в Воронеж и Ставрополь, из Санкт-Петербурга в Воронеж и Саратов, из Красноярска в Анапу и Сочи. Также возобновятся полеты в Анапу из Уфы, Челябинска и Сургута; в Сочи из Сургута.

Вместе с тем компания оповещала об отмене полетных программ из Ростова-на-Дону и Самары в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, объясняя это ростом аэропортовых тарифов. На международной карте "Победы" в летнем сезоне вырастет частота рейсов из Москвы в Тиват (Черногория) и Карловы Вары (Чехия). Рейсы в Берлин, Жирону (Испания), Ларнаку (Кипр) и Пизу (Италия) станут ежедневными.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот".

Победа Италия Турция Москва Boeing-737 MAX

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