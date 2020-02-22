Президент Украины уволил тернопольского губернатора из-за протестов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной организации Игоря Сопеля в связи с протестами против эвакуации людей из Уханя в местный санаторий. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главой региона предприниматель Сопель стал 31 октября 2019 года.

Как сообщалось, ранее власти Украины решили эвакуировать граждан страны из Китая в связи со вспышкой коронавируса. 18 февраля несколько сот человек собрались в Микулинцах Тернопольской области на протест против размещения эвакуированных в сaнaтории "Медоборы" в селе Конопковкa нa карантин. Подобная акция прошла и во Львовской области.

20 февраля из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев. Их разместили в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Зеленский заявил, что акции против эвакуации украинских граждан имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия.

Между тем в Полтавской области местные жители также устроили массовые протесты, пытались помешать проезду автоколонны, кидали камни в автобусы. Произошли столкновения с полицией. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции.