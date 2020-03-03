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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:07

Минздрав Украины подтвердил первый случай коронавируса в стране

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Украины подтвердил первый в стране случай заражения новым коронавирусом. Это произошло в Черновцах, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Новый коронавирус в Китае

По его словам, у больного высокая температура и сухой кашель.

Заболел мужчина, который в конце февраля вернулся с женой из Италии. По возвращении домой оба самоизолировались. Два дня спустя, 28 февраля у мужа появились симптомы ОРВИ, 29 февраля его госпитализировали. 2 марта вечером анализ на коронавирус дал положительный результат. У его жены пока никакие симптомы не наблюдаются. В ближайшем окружении заболевшего людей немного, с ними уже работают, заверил чиновник.

По словам Ляшко, на 2 марта в стране было четыре случая подозрения на заражение коронавирусом, один из них подтвердился.

20 февраля власти Украины эвакуировали 45 сограждан и 27 иностранцев из Уханя, эпицентра эпидемии. Всех их разместили в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Местные жители устраивали акции протеста, которые сопровождались столкновениями с полицией. Глава Минздрава страны Зоряна Скалецкая решила провести с эвакуированными 14 дней на карантине. На 27 февраля заражения у них не было обнаружено.

Также сообщалось о случаях заражения коронавирусом у граждан Украины на борту круизного лайнера Diamond Princess и у тех, кто заразился на территории Италии.

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Хроника 09 января – 03 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Украина Китай Черновцы Виктор Ляшко

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