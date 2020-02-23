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Берни Сандерс одержал победу на кокусах Демократической партии в Неваде

Берни Сандерс одержал победу на кокусах Демократической партии в Неваде
Берни Сандерс на предвыборном митинге в Техасе
Фото: Reuters

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Претендент на выдвижение в кандидаты на пост президента США от демократов Берни Сандерс одерживает победу на кокусах в американском штате Невада, информирует Associated Press.

Согласно промежуточным данным подсчетов, за него отдали голоса 46,6% участников кокусов. На втором месте с 19% Джо Байден.

Третье место у Пита Буттиджича (15,4%), следом идет Элизабет Уоррен.

Агентство отмечает, что основанием для нынешней победы Сандерса послужили результаты прежних предварительных голосований в других штатах - он вышел победителем на праймериз в Нью-Гэмпшире, и заручился практически одинаковым уровнем поддержки с Буттиджичем на кокусах в Айове.

Как напоминает "Би-би-си", последние кокусы демократов дали повод для насмешек со стороны республиканцев из-за технических сбоев приложения, которое подсчитывало голоса. В Неваде оно не использовалось, однако есть сообщения о проблемах, которые возникли у волонтеров при попытке по передать данные по специальному номеру.

Исследовательское агентство Edison Research отмечает, что перед голосованием поддержать Сандерса намеревались более половины латиноамериканских избирателей, что значимо для Невады, где выходцы из Южной и Центральной Америки составляют примерно треть населения.

Также сенатора от Вермонта поддержали около 36% членов профсоюзов, хотя аналитики предсказывали, что он потеряет их голоса из-за обещаний Сандерса пересмотреть программу их медицинского обслуживания.

Также опросы показывают, что у Сандерса есть поддержка во всех возрастных группах, за исключением избирателей старше 65 лет. Особенно он популярен у молодежи и у белых женщин с высшим образованием, которые считаются ключевой категорией голосующих в Неваде.

Хроника 09 января 2018 года – 23 февраля 2020 годаВыборы в США - 2020
США Невада Берни Сандерс

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