Израиль ответил на выпущенные из Газы ракеты ударами по целям исламистов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Израильские военные с помощью системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" перехватили примерно десять из 20 ракет, выпущенных из сектора Газа, и нанесли ответные удары целям исламистов, сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

Согласно сообщению, израильские военно-воздушные силы нанесли удар по отряду террористической группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ), готовившемуся выпустить ракеты по гражданским лицам в Израиле.

A barrage of 20 rockets was just fired from #Gaza into #Israel.



Approximately 10 rockets were intercepted by the Iron Dome.



This map shows all the areas in Israel that just came under fire: pic.twitter.com/OxvBfwAuuW — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020

В другом твите отмечается, что из-за ракетной атаки "десятки тысяч израильтян оказались под ударом".

О жертвах, пострадавших и разрушениях информации нет.