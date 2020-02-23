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Израиль ответил на выпущенные из Газы ракеты ударами по целям исламистов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Израильские военные с помощью системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" перехватили примерно десять из 20 ракет, выпущенных из сектора Газа, и нанесли ответные удары целям исламистов, сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

Согласно сообщению, израильские военно-воздушные силы нанесли удар по отряду террористической группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ), готовившемуся выпустить ракеты по гражданским лицам в Израиле.

В другом твите отмечается, что из-за ракетной атаки "десятки тысяч израильтян оказались под ударом".

О жертвах, пострадавших и разрушениях информации нет.

Израиль Сектор Газа

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