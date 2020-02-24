Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска

След от ракеты в небе над Дамаском Фото: Reuters

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Израильские военные выпустили ракеты по целям запрещенной в России террористической группировки "Исламский джихад" в Сирии и в секторе Газа, сообщает Армия обороны Израиля в твиттере.

В свою очередь сирийское государственное агентство SANA информирует, что Израиль нанес удары по окрестностям сирийской столицы Дамаска. Утверждается, что сирийские военные сбили большинство ракет в воздухе.

The Jerusalem Post указывает, что Израиль нанес удары к югу от Дамаска, поскольку там располагается "центр активности "Исламского джихада" в Сирии", где ведется разработка и испытание вооружения, а также тренировочный лагерь для боевиков.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала об ударах по целям "Исламского джихада" в секторе Газа, которые стали ответом на выпущенные оттуда по израильским территориям ракеты.