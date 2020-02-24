Поиск

Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска

Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска
След от ракеты в небе над Дамаском
Фото: Reuters

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Израильские военные выпустили ракеты по целям запрещенной в России террористической группировки "Исламский джихад" в Сирии и в секторе Газа, сообщает Армия обороны Израиля в твиттере.

В миреИзраиль ответил на выпущенные из Газы ракеты ударами по целям исламистовЧитать подробнее

В свою очередь сирийское государственное агентство SANA информирует, что Израиль нанес удары по окрестностям сирийской столицы Дамаска. Утверждается, что сирийские военные сбили большинство ракет в воздухе.

The Jerusalem Post указывает, что Израиль нанес удары к югу от Дамаска, поскольку там располагается "центр активности "Исламского джихада" в Сирии", где ведется разработка и испытание вооружения, а также тренировочный лагерь для боевиков.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала об ударах по целям "Исламского джихада" в секторе Газа, которые стали ответом на выпущенные оттуда по израильским территориям ракеты.

Израиль Сирия Дамаск Сектор Газа "Исламский джихад"

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

С американским эсминцем "Росс" в Черное море зашла турецкая подлодка

Командование флота США объяснило заход эсминца "Росс" в Черное море

Командование флота США объяснило заход эсминца "Росс" в Черное море
Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150

Что произошло за день: воскресенье, 23 февраля

Трамп обвинил конгрессмена, заявившего о попытках РФ помочь Сандерсу, в утечке информации

Трамп обвинил конгрессмена, заявившего о попытках РФ помочь Сандерсу, в утечке информации

Военный корабль США зашел в Черное море

Новый коронавирус в Китае

В Италии из-за коронавируса остановлена работа "Ла Скала" и отменен модный показ Армани

В Италии из-за коронавируса остановлена работа "Ла Скала" и отменен модный показ Армани

Военные назвали фейком сообщения об остановленной ВКС РФ турецкой колонне в Идлибе

Военные назвали фейком сообщения об остановленной ВКС РФ турецкой колонне в Идлибе
Новый коронавирус в Китае

В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');