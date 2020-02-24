Россияне не пострадали при землетрясении в Иране

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Среди пострадавших при землетрясении в Иране нет россиян, сообщило посольство РФ в Иране в понедельник в твиттере.

Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате произошедших в Иране 23 февраля землетрясений. Российских граждан среди них нет — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) February 24, 2020

Ранее сообщалось, что произошедшее накануне в Иране землетрясение привело к гибели девяти человек в соседней турецкой провинции Ван. Кроме того, по данным турецкого Минздрава, травмы получили 37 человек.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в северной части Ирана в 35 км северо-западнее города Сельмас. Его эпицентр находился примерно в 6 - 7 км от границы с Турцией.