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Россияне не пострадали при землетрясении в Иране

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Среди пострадавших при землетрясении в Иране нет россиян, сообщило посольство РФ в Иране в понедельник в твиттере.

Ранее сообщалось, что произошедшее накануне в Иране землетрясение привело к гибели девяти человек в соседней турецкой провинции Ван. Кроме того, по данным турецкого Минздрава, травмы получили 37 человек.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в северной части Ирана в 35 км северо-западнее города Сельмас. Его эпицентр находился примерно в 6 - 7 км от границы с Турцией.

Иран Турция

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