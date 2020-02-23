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В Турции до девяти возросло число погибших от иранского землетрясения

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В турецкой провинции Ван выросло число погибших от произошедшего в Иране землетрясения, по последним данным, это девять человек, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Все они - граждане Турции, причем минимум трое из них - дети.

Кроме того, турецкий Минздрав сообщил, что травмы получили 37 человек, при этом девять находятся в критическом состоянии.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в северной части Ирана в 35 км северо-западнее города Сельмас. Его эпицентр находился примерно в 6 - 7 км от границы с Турцией.

Турция Иран

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