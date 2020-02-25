Поиск

Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Ливии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что в Ливии погибли двое турецких военнослужащих.

"Двое наших (военных - ИФ) стали мучениками в Ливии", - сказал он на пресс-конференции перед вылетом в Азербайджан. Однако Эрдоган не уточнил, когда именно погибли военные.

В Ливии Анкара поддерживает главу признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сараджа. В свою очередь Эрдоган в конце января заявлял, что Анкара отправляет военных в Ливию, чтобы те обучали бойцов из формирований, воюющих за ПНС.

В минувшую субботу, 22 февраля, турецкий лидер завил, что действия Анкары в Сирии и Ливии отвечают требованиям национальных интересов. Эрдоган тогда отметил, что, если Турция "откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье, то уже завтра должна будет пожинать тяжелые плоды своих ошибок".

В настоящий момент в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

Ранее в феврале в ЛНА утверждали, что потопили турецкое судно в порту Триполи.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Ливия

Новости по теме

Новости

Эрдоган пообещал, что встреча с Путиным на тему Сирии пройдет не позднее 5 марта

Что случилось этой ночью: вторник, 25 февраля

Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса

Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса
Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 60 человек

Новый коронавирус в Китае

Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае

Более 77 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае
Новый коронавирус в Китае

Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

Блумберг потратил на предвыборные ролики более $500 млн

Блумберг потратил на предвыборные ролики более $500 млн

Сенаторы-демократы призвали к санкциям против РФ из-за вмешательства в выборы

Россия отвергла причастность к взлому серверов Демпартии США

Что произошло за день: понедельник, 24 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');