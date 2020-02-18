В Ливийской армии Хафтара заявили, что потопили турецкое судно с оружием

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара заявили, что потопили турецкое судно в порту Триполи, сообщает телеканал Al Arabiya.

Согласно данным ЛНА, речь идет о судне, доставившем ранее во вторник в ливийскую столицу оружие и боеприпасы.

Ранее арабские СМИ сообщали, что ЛНА провела артобстрел Триполи. На публикуемых в соцсетях видеозаписях и фото видно, как над судном поднимается густой дым.

BREAKING: There are reports that a Turkish ship at the Tripoli docks in Libya has been targeted by artillery fire. Photos from people in the area show a large plume of smoke in the area. pic.twitter.com/97dcoSFR0J — Conflict News (@Conflicts) February 18, 2020

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое "Восточное правительство", которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает военный лидер Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

В конце января ливийские СМИ сообщали в прибытии в Триполи турецких кораблей, на которых был доставлен контингент военнослужащих, танки и другая боевая техника для поддержки сил ПНС. В середине того же месяца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке турецких войск в Ливию.

"Мы продолжим использовать все доступные нам средства (для нормализации ситуации в Ливии - ИФ)", - говорил тогда турецкий лидер. Кроме этого, Эрдоган упомянул заключенный между Анкарой и Триполи в 2019 году договор о разграничении морских зон.

"Отныне более не будет законным искать нефть или строить трубопровод между ливийскими и турецкими берегами без получения на то разрешения от Ливии и Турции", - сказал президент.