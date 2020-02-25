Двое фигурантов "болотного дела" отсудили через ЕСПЧ более 20 тысяч евро

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушенным право на свободу собраний в отношении фигурантов "болотного дела" Алексея Гаскарова и Ильи Гущина, осужденных в 2014 году за участие в массовых беспорядках.

"Государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение трех месяцев по 10 000 евро каждому плюс любой налог, который может взиматься в отношении морального вреда", - сообщили "Интерфаксу" в суде. Кроме того, судьи взыскали с российских властей в пользу Гаскарова еще 8 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек.

Как отмечается в решении суда, в отношении обоих заявителей имело место нарушение статьи 11 Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в соответствии с которой каждый имеет право на свободу мирных собраний.

Замоскворецкий суд Москвы в августе 2014 года приговорил Гущина и Гаскарова к 2,5 и 3,5 годам заключения по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Они были признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья).

Согласованная с московскими властями акция оппозиции 6 мая 2012 года на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек. В тот же день было возбуждено уголовное дело по ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В январе 2013 года это дело объединили с делом о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ.